Pablo Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Martinez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pablo Martinez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pablo Martinez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pablo Martinez 4 Şubat 1999 tarihinde Guadalupe şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Juan Pablo Martínez Rodríguez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pablo Martinez Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JJVD Futbol (Uruguay) yapmaktadır. Pablo Martinez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético de San Luis futbol takımında oynamaktadır. Atlético de San Luis takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Pablo Martinez'nin Atlético de San Luis ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Pablo Martinez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pablo Martinez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pablo Martinez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pablo Martinez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Tigres UANL U20

1 Temmuz 2020 yılında Venados FC

30 Haziran 2021 yılında Tigres UANL U20

1 Temmuz 2021 yılında Venados FC

1 Temmuz 2022 yılında San Luis

Pablo Martinez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pablo Martinez şuan Atlético de San Luis takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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