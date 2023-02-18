Ricardo Chavez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ricardo Chavez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ricardo Chavez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ricardo Chavez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ricardo Chavez 19 Kasım 1994 tarihinde Ciudad Victoria şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Ricardo Chávez Soto şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ricardo Chavez Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Sports/Manfredi Caleca yapmaktadır. Ricardo Chavez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético de San Luis futbol takımında oynamaktadır. Atlético de San Luis takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Ricardo Chavez'nin Atlético de San Luis ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Ricardo Chavez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ricardo Chavez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Ricardo Chavez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ricardo Chavez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Cachorros UANL

1 Temmuz 2016 yılında Correcaminos

30 Haziran 2017 yılında Tigres Premier

1 Temmuz 2017 yılında Cimarrones

1 Temmuz 2018 yılında FC Juárez

1 Temmuz 2019 yılında Necaxa

1 Ocak 2021 yılında San Luis

Ricardo Chavez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ricardo Chavez şuan Atlético de San Luis takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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