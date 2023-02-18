Aldo Cruz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aldo Cruz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aldo Cruz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aldo Cruz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aldo Cruz 24 Eylül 1997 tarihinde Morelia şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Aldo Jafid Cruz Sánchez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aldo Cruz Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PitZGroup yapmaktadır. Aldo Cruz, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético de San Luis futbol takımında oynamaktadır. Atlético de San Luis takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Aldo Cruz'nin Atlético de San Luis ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aldo Cruz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/aldocs/

Aldo Cruz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aldo Cruz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Aldo Cruz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aldo Cruz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2016 yılında CF América U20

1 Temmuz 2018 yılında Lobos BUAP

30 Haziran 2019 yılında CF América U20

1 Temmuz 2019 yılında Club Tijuana

1 Ocak 2021 yılında Tigres UANL

1 Temmuz 2022 yılında San Luis

Aldo Cruz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aldo Cruz şuan Atlético de San Luis takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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