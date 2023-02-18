Uziel Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Uziel Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Uziel Garcia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Uziel Garcia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Uziel Garcia 9 Nisan 2001 tarihinde Rioverde şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Uziel Amin García Martínez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Uziel Garcia Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VS Sinergia yapmaktadır. Uziel Garcia, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético de San Luis futbol takımında oynamaktadır. Atlético de San Luis takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Uziel Garcia'nin Atlético de San Luis ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Uziel Garcia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Uziel Garcia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Uziel Garcia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Uziel Garcia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında San Luis U20

1 Temmuz 2022 yılında San Luis

Uziel Garcia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Uziel Garcia şuan Atlético de San Luis takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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