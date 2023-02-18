Eduardo Aguila kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eduardo Aguila Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eduardo Aguila adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eduardo Aguila Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eduardo Aguila 17 Mayıs 2002 tarihinde Ocotlán, Jalisco şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Eduardo Águila Castro şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eduardo Aguila Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Eduardo Aguila, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético de San Luis futbol takımında oynamaktadır. Atlético de San Luis takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Eduardo Aguila'nin Atlético de San Luis ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Eduardo Aguila Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eduardo Aguila isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Eduardo Aguila Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eduardo Aguila futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında La Piedad II

1 Temmuz 2019 yılında San Luis Jgd.

1 Temmuz 2020 yılında San Luis U20

1 Temmuz 2022 yılında San Luis

Eduardo Aguila Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eduardo Aguila şuan Atlético de San Luis takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.