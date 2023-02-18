Rodrigo Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rodrigo Gonzalez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rodrigo Gonzalez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rodrigo Gonzalez 12 Nisan 1995 tarihinde Mexico City şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Rodrigo Armando González Cárdenas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rodrigo Gonzalez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rodrigo Gonzalez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético de San Luis futbol takımında oynamaktadır. Atlético de San Luis takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Rodrigo Gonzalez'nin Atlético de San Luis ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rodrigo Gonzalez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rodrigo Gonzalez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rodrigo Gonzalez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rodrigo Gonzalez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Lobos U20

30 Haziran 2015 yılında CF América U20

1 Ocak 2016 yılında Venados FC

30 Haziran 2016 yılında CF América U20

1 Temmuz 2016 yılında UNAM Pumas

2 Temmuz 2016 yılında Venados FC

30 Haziran 2017 yılında UNAM Pumas

1 Temmuz 2019 yılında UNAM II

1 Ağu 2020 yılında Tepatitlán

1 Temmuz 2021 yılında Venados FC

1 Temmuz 2022 yılında San Luis

Rodrigo Gonzalez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rodrigo Gonzalez şuan Atlético de San Luis takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Rodrigo Gonzalez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Meksika U20 takımında 4 numaralı formasıyla 10 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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