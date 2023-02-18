Juan Castro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Castro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Castro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Castro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Castro 21 Aralık 1991 tarihinde Veracruz şehrinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Juan David Castro Ruiz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Castro Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VS Sinergia yapmaktadır. Juan Castro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético de San Luis futbol takımında oynamaktadır. Atlético de San Luis takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Juan Castro'nin Atlético de San Luis ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juan Castro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Castro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Castro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Castro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında San Luis

1 Temmuz 2016 yılında FC Juárez

1 Temmuz 2017 yılında San Luis

Juan Castro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Castro şuan Atlético de San Luis takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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