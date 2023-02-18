Mateo Klimowicz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateo Klimowicz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mateo Klimowicz kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mateo Klimowicz ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mateo Klimowicz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateo Klimowicz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateo Klimowicz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mateo Klimowicz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mateo Klimowicz 6 Temmuz 2000 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Almanya,Arjantin uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mateo Klimowicz Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mateo Klimowicz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético de San Luis futbol takımında oynamaktadır. Atlético de San Luis takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mateo Klimowicz'nin Atlético de San Luis ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Mateo Klimowicz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mateoklimowicz/

Mateo Klimowiczboyu ve yaşı kaç

Mateo Klimowicz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mateo Klimowicz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Mateo Klimowicz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mateo Klimowicz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Dortmund Alt.

1 Temmuz 2008 yılında Kaiserau Jgd.

1 Temmuz 2009 yılında Kamener SC Jgd.

1 Ocak 2011 yılında Instituto Jgd.

1 Temmuz 2015 yılında Instituto U17

1 Temmuz 2016 yılında Instituto U19

1 Temmuz 2017 yılında Instituto AC

1 Temmuz 2019 yılında Stuttgart

1 Eylül 2022 yılında Bielefeld

31 Aralık 2022 yılında Stuttgart

1 Ocak 2023 yılında San Luis

31 Aralık 2023 yılında Stuttgart

Mateo Klimowicz kimdir

Mateo Klimowicz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mateo Klimowicz şuan Atlético de San Luis takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

JSG Bergfeld/Parsau/Tülau (2005-2007), Borussia Dortmund (2007-2008), SuS Kaiserau (2008-2009), Kamener SC (2009-2010), Instituto AC Córdoba (2011-2017)

Mateo Klimowicz Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Almanya U21 takımında 22 numaralı formasıyla 24 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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Mateo Klimowicz nereli

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