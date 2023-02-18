Unai Bilbao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Unai Bilbao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Unai Bilbao adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Unai Bilbao Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Unai Bilbao 4 Şubat 1994 tarihinde Bilbao şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Unai Bilbao Arteta şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Unai Bilbao Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VS Sinergia yapmaktadır. Unai Bilbao, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético de San Luis futbol takımında oynamaktadır. Atlético de San Luis takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Unai Bilbao'nin Atlético de San Luis ile sözleşmesi 31 Mayıs 2025 tarihinde bitmektedir.

Unai Bilbao Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/unai_bilbao/

Unai Bilbao Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Unai Bilbao isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Unai Bilbao Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Unai Bilbao futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Bilbao Juv. A

1 Temmuz 2013 yılında CD Basconia

1 Temmuz 2014 yılında Bilbao Athletic

1 Temmuz 2018 yılında San Luis

1 Temmuz 2020 yılında Necaxa

30 Haziran 2021 yılında San Luis

Unai Bilbao Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Unai Bilbao şuan Atlético de San Luis takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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