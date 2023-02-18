Leo Bonatini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leo Bonatini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leo Bonatini adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leo Bonatini Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leo Bonatini 28 Mart 1994 tarihinde Belo Horizonte şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Brezilya,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Leonardo Bonatini Lohner Maia şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leo Bonatini Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TFM Agency yapmaktadır. Leo Bonatini, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético de San Luis futbol takımında oynamaktadır. Atlético de San Luis takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Leo Bonatini'nin Atlético de San Luis ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Leo Bonatini Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/BonatiniOficial

http://www.instagram.com/leobonatini/

Haberin Devamı

Leo Bonatini Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leo Bonatini isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Leo Bonatini Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leo Bonatini futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Temmuz 2012 yılında Juventus U19

30 Haziran 2013 yılında Cruzeiro U20

2 Ekim 2013 yılında Goiás EC

5 Ağu 2014 yılında Cruzeiro U20

1 Ocak 2015 yılında Cruzeiro

5 Ocak 2015 yılında Estoril Praia

30 Haziran 2015 yılında Cruzeiro

16 Temmuz 2015 yılında Estoril Praia

16 Temmuz 2016 yılında Al-Hilal SFC

1 Ağu 2017 yılında Wolverhampton

30 Haziran 2018 yılında Al-Hilal SFC

1 Temmuz 2018 yılında Wolverhampton

31 Ocak 2019 yılında Nottm Forest

31 Mayıs 2019 yılında Wolverhampton

30 Ağu 2019 yılında Vit. Guimarães

31 Temmuz 2020 yılında Wolverhampton

22 Eylül 2020 yılında Grasshoppers

30 Haziran 2022 yılında Wolverhampton

1 Ocak 2023 yılında San Luis

Leo Bonatini Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leo Bonatini şuan Atlético de San Luis takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Leo Bonatini Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Brezilya U17 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 5 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.