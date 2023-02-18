David Ochoa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Ochoa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

David Ochoa kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? David Ochoa ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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David Ochoa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Ochoa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Ochoa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Ochoa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Ochoa 16 Ocak 2001 tarihinde Oxnard, California şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Meksika,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da David Ochoa Ramírez şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Ochoa Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRO FC yapmaktadır. David Ochoa, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético de San Luis futbol takımında oynamaktadır. Atlético de San Luis takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. David Ochoa'nin Atlético de San Luis ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

David Ochoa Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/davidochoagk/

David Ochoaboyu ve yaşı kaç

David Ochoa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Ochoa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

David Ochoa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Ochoa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Nisan 2018 yılında Real Monarchs

31 Aralık 2018 yılında RSL Academy

1 Ocak 2019 yılında Salt Lake

1 Mart 2019 yılında Real Monarchs

31 Aralık 2019 yılında Salt Lake

7 Mart 2020 yılında Real Monarchs

31 Aralık 2020 yılında Salt Lake

30 Temmuz 2022 yılında D.C. United

1 Ocak 2023 yılında San Luis

David Ochoa kimdir

David Ochoa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Ochoa şuan Atlético de San Luis takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

David Ochoa Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Amerika Birleşik Devletleri U23 takımında 20 numaralı formasıyla 18 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Meksika U21 takımında 12 numaralı formasıyla 9 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri U20 takımında 12 numaralı formasıyla 3 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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David Ochoa nereli

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