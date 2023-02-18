David Andrade kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Andrade Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Andrade adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Andrade Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Andrade 9 Temmuz 1993 tarihinde Manzanillo şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da David Alfredo Andrade Gómez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Andrade Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Sports/Manfredi Caleca yapmaktadır. David Andrade, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético de San Luis futbol takımında oynamaktadır. Atlético de San Luis takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. David Andrade'nin Atlético de San Luis ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

David Andrade Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/davidandrade83/

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David Andrade Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Andrade isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

David Andrade Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Andrade futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Chiapas II

1 Ocak 2016 yılında Chiapas FC

1 Temmuz 2016 yılında Santos Laguna

1 Temmuz 2018 yılında Tampico Madero

30 Haziran 2019 yılında Santos Laguna

1 Ocak 2023 yılında San Luis

David Andrade Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Andrade şuan Atlético de San Luis takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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