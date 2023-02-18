Jose Juan Manriquez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Juan Manriquez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jose Juan Manriquez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jose Juan Manriquez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jose Juan Manriquez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Juan Manriquez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Juan Manriquez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Juan Manriquez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Juan Manriquez 26 Şubat 1996 tarihinde Zamora şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da José Juan García Manríquez şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Juan Manriquez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jose Juan Manriquez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético de San Luis futbol takımında oynamaktadır. Atlético de San Luis takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jose Juan Manriquez'nin Atlético de San Luis ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jose Juan Manriquezboyu ve yaşı kaç

Jose Juan Manriquez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jose Juan Manriquez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jose Juan Manriquez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Juan Manriquez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Yurécuaro

1 Temmuz 2013 yılında Tigres UANL U17

1 Temmuz 2014 yılında Tigres UANL U20

1 Temmuz 2016 yılında Tigres Premier

1 Ocak 2018 yılında Atl. Reynosa

1 Temmuz 2019 yılında Correcaminos II

1 Ocak 2020 yılında Correcaminos

1 Temmuz 2020 yılında Atlante

16 Temmuz 2021 yılında FC Juárez

1 Ocak 2023 yılında San Luis

31 Aralık 2023 yılında FC Juárez

Jose Juan Manriquez kimdir

Jose Juan Manriquez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Juan Manriquez şuan Atlético de San Luis takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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Jose Juan Manriquez nereli

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