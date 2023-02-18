Ricardo Alba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ricardo Alba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ricardo Alba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ricardo Alba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ricardo Alba 4 Temmuz 2002 tarihinde Mexico City şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Ricardo Alba Salvador şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ricardo Alba Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EL C1EL0 yapmaktadır. Ricardo Alba, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético de San Luis futbol takımında oynamaktadır. Atlético de San Luis takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ricardo Alba'nin Atlético de San Luis ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Ricardo Alba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ricardo Alba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ricardo Alba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ricardo Alba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında San Luis U20

1 Temmuz 2022 yılında San Luis

Ricardo Alba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ricardo Alba şuan Atlético de San Luis takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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