Andres Sanchez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andres Sanchez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andres Sanchez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andres Sanchez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andres Sanchez 3 Ekim 1997 tarihinde Ciudad Juárez şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Andrés Eduardo Sánchez Rodríguez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andres Sanchez Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROMOFUT yapmaktadır. Andres Sanchez, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético de San Luis futbol takımında oynamaktadır. Atlético de San Luis takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Andres Sanchez'nin Atlético de San Luis ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Andres Sanchez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andres Sanchez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andres Sanchez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andres Sanchez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Académicos

31 Aralık 2017 yılında CF Pachuca U20

1 Temmuz 2018 yılında Salamanca CF B

1 Temmuz 2019 yılında Salamanca CF

1 Temmuz 2020 yılında Tepatitlán

1 Temmuz 2021 yılında San Luis

Andres Sanchez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andres Sanchez şuan Atlético de San Luis takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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