Andres Montano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andres Montano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andres Montano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andres Montano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andres Montano 22 Mayıs 2002 tarihinde Los Cabos şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Andrés Anarbol Montaño Mora şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andres Montano Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andres Montano, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mazatlán FC futbol takımında oynamaktadır. Mazatlán FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Andres Montano'nin Mazatlán FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Andres Montano Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andres Montano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andres Montano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andres Montano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında CA Morelia U17

1 Temmuz 2020 yılında Mazatlán U20

1 Temmuz 2022 yılında Mazatlán FC

Andres Montano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andres Montano şuan Mazatlán FC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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