Enrique Cedillo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enrique Cedillo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Enrique Cedillo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Enrique Cedillo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Enrique Cedillo 8 Nisan 1996 tarihinde Mexico City şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Enrique de Jesús Cedillo Ortiz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Enrique Cedillo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Enrique Cedillo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mazatlán FC futbol takımında oynamaktadır. Mazatlán FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Enrique Cedillo'nin Mazatlán FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Enrique Cedillo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Enrique Cedillo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Enrique Cedillo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Enrique Cedillo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında América

1 Ocak 2018 yılında América Premier

1 Temmuz 2018 yılında Tlaxcala

1 Temmuz 2019 yılında Irapuato

1 Temmuz 2020 yılında Celaya

1 Temmuz 2022 yılında Mazatlán FC

Enrique Cedillo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Enrique Cedillo şuan Mazatlán FC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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