Francisco Venegas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Francisco Venegas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Francisco Venegas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Francisco Venegas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Francisco Venegas 16 Temmuz 1998 tarihinde Acámbaro şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Francisco Eduardo Venegas Moreno şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Francisco Venegas Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROMOFUT yapmaktadır. Francisco Venegas, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mazatlán FC futbol takımında oynamaktadır. Mazatlán FC takımına 18 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Francisco Venegas'nin Mazatlán FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Francisco Venegas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/pacovenegas_

http://www.instagram.com/pacovenegas_/

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Francisco Venegas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Francisco Venegas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Francisco Venegas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Francisco Venegas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında CF Pachuca U17

1 Temmuz 2016 yılında CF Pachuca U20

1 Ocak 2017 yılında CD Everton

31 Aralık 2018 yılında CF Pachuca U20

1 Ocak 2019 yılında Tigres UANL

18 Ocak 2023 yılında Mazatlán FC

Francisco Venegas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Francisco Venegas şuan Mazatlán FC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Francisco Venegas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Meksika U20 takımında 16 numaralı formasıyla 20 Mayıs 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Meksika U17 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 3 gol atmıştır.

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