Nicolas Benedetti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Benedetti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Benedetti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Benedetti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Benedetti 25 Nisan 1997 tarihinde Santiago de Cali şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Nicolás Benedetti Roa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Benedetti Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nicolas Benedetti, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mazatlán FC futbol takımında oynamaktadır. Mazatlán FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nicolas Benedetti'nin Mazatlán FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nicolas Benedetti Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/nicobenedetti7

http://www.instagram.com/nicolasbenedetti10/

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Nicolas Benedetti Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicolas Benedetti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Nicolas Benedetti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Benedetti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Deportivo Cali

30 Ocak 2019 yılında América

1 Ocak 2022 yılında Mazatlán FC

31 Aralık 2022 yılında América

1 Ocak 2023 yılında Mazatlán FC

Nicolas Benedetti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Benedetti şuan Mazatlán FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Nicolas Benedetti Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kolombiya takımında 21 numaralı formasıyla 12 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Kolombiya U23 takımında 10 numaralı formasıyla 17 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

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