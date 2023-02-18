Oswaldo Alanis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oswaldo Alanis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oswaldo Alanis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oswaldo Alanis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oswaldo Alanis 18 Mart 1989 tarihinde Morelia şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Oswaldo Alanís Pantoja şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oswaldo Alanis Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Sports/Manfredi Caleca yapmaktadır. Oswaldo Alanis, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mazatlán FC futbol takımında oynamaktadır. Mazatlán FC takımına 6 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Oswaldo Alanis'nin Mazatlán FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Oswaldo Alanis Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/os_alanis

http://www.instagram.com/osalanis/

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http://www.facebook.com/OswaldoAlanisOficial/

Oswaldo Alanis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oswaldo Alanis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Oswaldo Alanis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oswaldo Alanis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Tecos II

1 Mart 2009 yılında UAG Tecos

1 Temmuz 2012 yılında Santos Laguna

1 Temmuz 2015 yılında Chivas

1 Temmuz 2018 yılında Getafe

28 Ağu 2018 yılında Real Oviedo

1 Temmuz 2019 yılında Chivas

28 Ocak 2020 yılında San Jose

31 Aralık 2021 yılında Chivas

6 Ocak 2022 yılında Mazatlán FC

Oswaldo Alanis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oswaldo Alanis şuan Mazatlán FC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Oswaldo Alanis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Meksika takımında 2 numaralı formasıyla 7 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 23 maçta 2 gol atmıştır.

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