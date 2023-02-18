Ricardo Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ricardo Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ricardo Rodriguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ricardo Rodriguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ricardo Rodriguez 15 Mart 2001 tarihinde Valle de Santiago şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Ricardo Rodríguez Mazzocco şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ricardo Rodriguez Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ricardo Rodriguez, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mazatlán FC futbol takımında oynamaktadır. Mazatlán FC takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Ricardo Rodriguez'nin Mazatlán FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ricardo Rodriguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ricardo Rodriguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ricardo Rodriguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ricardo Rodriguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında CA Morelia U17

1 Temmuz 2019 yılında CA Morelia U20

1 Temmuz 2020 yılında Mazatlán U20

1 Ocak 2021 yılında Tlaxcala

30 Haziran 2021 yılında Mazatlán U20

1 Temmuz 2021 yılında Cimarrones

31 Aralık 2021 yılında Mazatlán U20

1 Ocak 2022 yılında Mazatlán FC

Ricardo Rodriguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ricardo Rodriguez şuan Mazatlán FC takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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