Ake Loba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ake Loba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ake Loba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ake Loba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ake Loba 1 Nisan 1998 tarihinde Divo şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Fildişi Sahili uyrukludur.Gerçek adı da Aké Arnaud Loba şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ake Loba Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aztk Sports yapmaktadır. Ake Loba, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mazatlán FC futbol takımında oynamaktadır. Mazatlán FC takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ake Loba'nin Mazatlán FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Ake Loba Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/akeloba_officiel/

Ake Loba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ake Loba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Ake Loba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ake Loba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında U. San Martín

1 Ocak 2019 yılında Querétaro FC

31 Aralık 2019 yılında U. San Martín

8 Ocak 2020 yılında Monterrey

7 Temmuz 2021 yılında Nashville

4 Ocak 2023 yılında Mazatlán FC

31 Aralık 2023 yılında Nashville

Ake Loba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ake Loba şuan Mazatlán FC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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