Miguel Sansores kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miguel Sansores Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miguel Sansores adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Miguel Sansores Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Miguel Sansores 28 Nisan 1991 tarihinde Mérida şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Miguel Ángel Sansores Sánchez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Miguel Sansores Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PitZGroup yapmaktadır. Miguel Sansores, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mazatlán FC futbol takımında oynamaktadır. Mazatlán FC takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Miguel Sansores'nin Mazatlán FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Miguel Sansores Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Miguel Sansores isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Miguel Sansores Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Miguel Sansores futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Monarcas Morelia

1 Temmuz 2012 yılında Toros Neza UTN

30 Haziran 2013 yılında Monarcas Morelia

1 Temmuz 2013 yılında CD Cruz Azul Hidalgo

30 Haziran 2014 yılında Monarcas Morelia

1 Temmuz 2020 yılında Mazatlán FC

1 Ocak 2021 yılında Club Tijuana

31 Aralık 2021 yılında Mazatlán FC

Miguel Sansores Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Miguel Sansores şuan Mazatlán FC takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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