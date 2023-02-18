Jorge Padilla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorge Padilla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jorge Padilla adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jorge Padilla Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jorge Padilla 6 Eylül 1993 tarihinde Guadalajara şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Jorge Antonio Padilla Leal şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jorge Padilla Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROMOFUT yapmaktadır. Jorge Padilla, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mazatlán FC futbol takımında oynamaktadır. Mazatlán FC takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Jorge Padilla'nin Mazatlán FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jorge Padilla Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jorge Padilla isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jorge Padilla Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jorge Padilla futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında UdeG U20

1 Temmuz 2014 yılında UdeG II

1 Temmuz 2015 yılında Leones Negros

1 Temmuz 2020 yılında Mazatlán FC

Jorge Padilla Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jorge Padilla şuan Mazatlán FC takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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