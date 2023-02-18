Eduard Bello kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eduard Bello Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eduard Bello adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eduard Bello Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eduard Bello 20 Ağu 1995 tarihinde Cúa şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Venezuela uyrukludur.Gerçek adı da Eduard Alexander Bello Gil şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eduard Bello Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fernando Felicevich yapmaktadır. Eduard Bello, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mazatlán FC futbol takımında oynamaktadır. Mazatlán FC takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Eduard Bello'nin Mazatlán FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Eduard Bello Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eduard Bello isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Eduard Bello Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eduard Bello futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Carabobo FC

12 Ocak 2018 yılında Antofagasta

1 Ocak 2022 yılında Mazatlán FC

Eduard Bello Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eduard Bello şuan Mazatlán FC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Eduard Bello Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Venezuela takımında 9 numaralı formasıyla 6 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

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