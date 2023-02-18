Raul Sandoval kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raul Sandoval Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Raul Sandoval adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Raul Sandoval Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Raul Sandoval 18 Ocak 2000 tarihinde Ahome şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Raúl Martín Sandoval Zavala şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Raul Sandoval Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PitZGroup yapmaktadır. Raul Sandoval, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mazatlán FC futbol takımında oynamaktadır. Mazatlán FC takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Raul Sandoval'nin Mazatlán FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Raul Sandoval Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Raul Sandoval isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Raul Sandoval Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Raul Sandoval futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Dorados Sinaloa

31 Aralık 2019 yılında Club Tijuana

2 Ocak 2020 yılında Necaxa

1 Ocak 2022 yılında Mazatlán FC

Raul Sandoval Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Raul Sandoval şuan Mazatlán FC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Raul Sandoval Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Meksika U17 takımında 5 numaralı formasıyla 8 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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