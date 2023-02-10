Facundo Almada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Facundo Almada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Facundo Almada adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Facundo Almada Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Facundo Almada 10 Temmuz 1998 tarihinde Rosario şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Facundo Ezequiel Almada şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Facundo Almada Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ZUKA SOCCER yapmaktadır. Facundo Almada, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mazatlán FC futbol takımında oynamaktadır. Mazatlán FC takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Facundo Almada'nin Mazatlán FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Facundo Almada Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Facundo Almada isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Facundo Almada Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Facundo Almada futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Ros. Central II

1 Ağu 2020 yılında Rosario Central

27 Ocak 2023 yılında Mazatlán FC

31 Aralık 2023 yılında Rosario Central

Facundo Almada Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Facundo Almada şuan Mazatlán FC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.