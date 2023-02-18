Marco Fabian kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marco Fabian Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marco Fabian adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marco Fabian Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marco Fabian 21 Temmuz 1989 tarihinde Guadalajara şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Marco Jhonfai Fabián de la Mora şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marco Fabian Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YMU Group yapmaktadır. Marco Fabian, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mazatlán FC futbol takımında oynamaktadır. Mazatlán FC takımına 17 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Marco Fabian'nin Mazatlán FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marco Fabian Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/marcofabian_10

http://instagram.com/marcofabian_10/

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http://facebook.com/MarcoFabian10

Marco Fabian Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marco Fabian isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 7.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Marco Fabian Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marco Fabian futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında CD Tapatío

1 Ocak 2008 yılında Chivas

1 Ocak 2014 yılında CD Cruz Azul

31 Aralık 2014 yılında Chivas

1 Ocak 2016 yılında E. Frankfurt

8 Şubat 2019 yılında Philadelphia

1 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

3 Şubat 2020 yılında Al-Sadd SC

11 Ağu 2020 yılında FC Juárez

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

17 Ocak 2022 yılında Mazatlán FC

Marco Fabian Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marco Fabian şuan Mazatlán FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Marco Fabian Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Meksika takımında 37 numaralı formasıyla 26 Ocak 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 43 maçta 9 gol atmıştır.

Meksika U23 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 20 maçta 15 gol atmıştır.

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