Nicolas Vikonis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Vikonis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Vikonis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Vikonis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Vikonis 6 Nisan 1984 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Uruguay,Litvanya uyrukludur.Gerçek adı da Nicolás Vikonis Moreau şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Vikonis Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FARIÑA yapmaktadır. Nicolas Vikonis, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mazatlán FC futbol takımında oynamaktadır. Mazatlán FC takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Nicolas Vikonis'nin Mazatlán FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Nicolas Vikonis Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/nicovikonis27

http://www.instagram.com/nicovikonis/

Nicolas Vikonis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicolas Vikonis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Nicolas Vikonis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Vikonis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında CA Fénix

1 Ocak 2006 yılında Liverpool FC

1 Temmuz 2008 yılında Rampla Jrs

13 Ağu 2009 yılında Cerrito

1 Temmuz 2011 yılında Kulüpsüz

1 Eylül 2011 yılında A. Bucaramanga

1 Ocak 2013 yılında Patriotas

1 Ocak 2015 yılında Millonarios

15 Ocak 2018 yılında Puebla FC

1 Ocak 2021 yılında Mazatlán FC

Nicolas Vikonis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Vikonis şuan Mazatlán FC takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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