Emilio Sanchez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emilio Sanchez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Emilio Sanchez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Emilio Sanchez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Emilio Sanchez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emilio Sanchez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emilio Sanchez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emilio Sanchez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emilio Sanchez 16 Haziran 1994 tarihinde Aguascalientes şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Alfonso Emilio Sánchez Castillo şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emilio Sanchez Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PitZGroup yapmaktadır. Emilio Sanchez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mazatlán FC futbol takımında oynamaktadır. Mazatlán FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Emilio Sanchez'nin Mazatlán FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Emilio Sanchezboyu ve yaşı kaç

Emilio Sanchez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emilio Sanchez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Emilio Sanchez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emilio Sanchez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Vaqueros Ixtlán

1 Temmuz 2011 yılında CF América U17

1 Temmuz 2012 yılında América Coapa

1 Temmuz 2014 yılında CF América U20

1 Temmuz 2015 yılında América Premier

1 Ocak 2016 yılında Oaxaca

30 Haziran 2017 yılında América Premier

1 Temmuz 2017 yılında Lobos BUAP

30 Haziran 2018 yılında América Premier

1 Temmuz 2018 yılında Oaxaca

30 Haziran 2019 yılında América Premier

1 Temmuz 2019 yılında Zacatepec

31 Aralık 2019 yılında América Premier

1 Ocak 2020 yılında Club Tijuana

30 Haziran 2020 yılında América Premier

1 Temmuz 2020 yılında América

1 Temmuz 2021 yılında Mazatlán FC

Emilio Sanchez kimdir

Emilio Sanchez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emilio Sanchez şuan Mazatlán FC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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Emilio Sanchez nereli

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