Yoel Barcenas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yoel Barcenas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yoel Barcenas kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yoel Barcenas ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yoel Barcenas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yoel Barcenas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yoel Barcenas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yoel Barcenas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yoel Barcenas 23 Ekim 1993 tarihinde Colón şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Panama uyrukludur.Gerçek adı da Edgar Yoel Bárcenas Herrera şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yoel Barcenas Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RELC SPORTS INC. yapmaktadır. Yoel Barcenas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mazatlán FC futbol takımında oynamaktadır. Mazatlán FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Yoel Barcenas'nin Mazatlán FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yoel Barcenas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.twitter.com/yoelbar23

http://www.instagram.com/yobar23

Yoel Barcenasboyu ve yaşı kaç

Yoel Barcenas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yoel Barcenas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Yoel Barcenas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yoel Barcenas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Ocak 2016 yılında RNK Split

30 Haziran 2016 yılında Árabe Unido

24 Ocak 2017 yılında Cafetaleros

30 Haziran 2018 yılında Árabe Unido

1 Temmuz 2018 yılında Club Tijuana

18 Temmuz 2018 yılında Real Oviedo

21 Temmuz 2020 yılında Club Tijuana

5 Ekim 2020 yılında Girona FC

30 Haziran 2021 yılında Club Tijuana

8 Ağu 2021 yılında CD Leganés

30 Haziran 2022 yılında Club Tijuana

1 Temmuz 2022 yılında Mazatlán FC

Yoel Barcenas kimdir

Yoel Barcenas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yoel Barcenas şuan Mazatlán FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Yoel Barcenas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Panama takımında 10 numaralı formasıyla 7 Ağu 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 67 maçta 4 gol atmıştır.

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Yoel Barcenas nereli

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