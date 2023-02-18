Luis Quintana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Quintana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Quintana adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luis Quintana Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luis Quintana 3 Şubat 1992 tarihinde Mexico City şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Luis Fernando Quintana Vega şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luis Quintana Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Clutch Sports yapmaktadır. Luis Quintana, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mazatlán FC futbol takımında oynamaktadır. Mazatlán FC takımına 24 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Luis Quintana'nin Mazatlán FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luis Quintana Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luis Quintana isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Luis Quintana Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luis Quintana futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında UNAM Pumas U20

1 Ocak 2014 yılında UNAM Pumas

1 Temmuz 2021 yılında Necaxa

24 Ocak 2023 yılında Mazatlán FC

Luis Quintana Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luis Quintana şuan Mazatlán FC takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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