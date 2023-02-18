Ricardo Gutierrez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ricardo Gutierrez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ricardo Gutierrez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ricardo Gutierrez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ricardo Gutierrez 17 Haziran 1997 tarihinde Tangamandapio şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Ricardo Daniel Gutiérrez Hernández şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ricardo Gutierrez Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Clutch Sports yapmaktadır. Ricardo Gutierrez, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mazatlán FC futbol takımında oynamaktadır. Mazatlán FC takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Ricardo Gutierrez'nin Mazatlán FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ricardo Gutierrez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ricardo Gutierrez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ricardo Gutierrez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ricardo Gutierrez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Aguacateros

1 Temmuz 2017 yılında CA Morelia II

1 Temmuz 2018 yılında Monarcas Morelia

1 Temmuz 2020 yılında Mazatlán FC

Ricardo Gutierrez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ricardo Gutierrez şuan Mazatlán FC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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