Josue Colman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josue Colman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Josue Colman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Josue Colman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Josue Colman 25 Temmuz 1998 tarihinde Asunción şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da David Josué Colmán Escobar şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Josue Colman Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aztk Sports yapmaktadır. Josue Colman, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mazatlán FC futbol takımında oynamaktadır. Mazatlán FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Josue Colman'nin Mazatlán FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Josue Colman Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/ColmanJosue

http://www.instagram.com/josuecolman_/

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Josue Colman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Josue Colman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Josue Colman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Josue Colman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Cerro Porteño

15 Ocak 2018 yılında Orlando

1 Temmuz 2019 yılında Cerro Porteño

31 Aralık 2020 yılında Orlando

27 Ocak 2021 yılında Guaraní

1 Temmuz 2022 yılında Mazatlán FC

Josue Colman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Josue Colman şuan Mazatlán FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Josue Colman Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Club Cerro Porteño

Paraguay U20 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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