Jefferson İntriago kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jefferson İntriago Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jefferson İntriago adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jefferson İntriago Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jefferson İntriago 4 Haziran 1996 tarihinde Junin şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Jefferson Alfredo Intriago Mendoza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jefferson İntriago Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EliteSportsManagement yapmaktadır. Jefferson İntriago, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mazatlán FC futbol takımında oynamaktadır. Mazatlán FC takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jefferson İntriago'nin Mazatlán FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jefferson İntriago Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jefferson İntriago isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jefferson İntriago Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jefferson İntriago futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında LDU Quito B

1 Ocak 2014 yılında LDU Quito

1 Temmuz 2019 yılında Tigres UANL

5 Temmuz 2019 yılında FC Juárez

30 Haziran 2021 yılında Tigres UANL

1 Temmuz 2021 yılında FC Juárez

1 Ocak 2022 yılında Mazatlán FC

Jefferson İntriago Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jefferson İntriago şuan Mazatlán FC takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jefferson İntriago Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

JGHC (-10/2010)

Ekvador takımında 15 numaralı formasıyla 6 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Ekvador U20 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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