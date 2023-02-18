Fernando İllescas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fernando İllescas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fernando İllescas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fernando İllescas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fernando İllescas 1 Haziran 1999 tarihinde Chihuahua şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Fernando Illescas Mariñelarena şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fernando İllescas Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Fernando İllescas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mazatlán FC futbol takımında oynamaktadır. Mazatlán FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Fernando İllescas'nin Mazatlán FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Fernando İllescas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fernando İllescas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fernando İllescas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fernando İllescas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Club Necaxa U20

1 Ocak 2020 yılında Cruz Azul U20

1 Temmuz 2020 yılında Celaya

30 Haziran 2021 yılında Cruz Azul U20

1 Temmuz 2021 yılında Celaya

1 Temmuz 2022 yılında Mazatlán FC

Fernando İllescas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fernando İllescas şuan Mazatlán FC takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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