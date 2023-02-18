Efrain Orona kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Efrain Orona Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Efrain Orona adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Efrain Orona Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Efrain Orona 22 Şubat 1999 tarihinde Chihuahua şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Efraín Orona Zavala şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Efrain Orona Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EL C1EL0 yapmaktadır. Efrain Orona, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mazatlán FC futbol takımında oynamaktadır. Mazatlán FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Efrain Orona'nin Mazatlán FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Efrain Orona Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Efrain Orona isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Efrain Orona Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Efrain Orona futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında CF Pachuca U20

1 Temmuz 2020 yılında Pachuca

1 Temmuz 2021 yılında San Luis

1 Temmuz 2022 yılında Mazatlán FC

Efrain Orona Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Efrain Orona şuan Mazatlán FC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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