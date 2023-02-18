Raul Camacho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raul Camacho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Raul Camacho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Raul Camacho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Raul Camacho 19 Mart 2002 tarihinde Los Mochis şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Raúl Erasmo Camacho Lastra şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Raul Camacho Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Raul Camacho, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mazatlán FC futbol takımında oynamaktadır. Mazatlán FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Raul Camacho'nin Mazatlán FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Raul Camacho Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Raul Camacho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Raul Camacho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Raul Camacho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında CF Pachuca U17

1 Ocak 2020 yılında CF Pachuca U20

1 Ocak 2022 yılında Mazatlán U20

1 Ocak 2023 yılında Mazatlán FC

Raul Camacho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Raul Camacho şuan Mazatlán FC takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

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