Bryan Colula kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bryan Colula Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bryan Colula adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bryan Colula Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bryan Colula 6 Nisan 1996 tarihinde Xalapa şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Bryan Colula Alarcón şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bryan Colula Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PitZGroup yapmaktadır. Bryan Colula, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mazatlán FC futbol takımında oynamaktadır. Mazatlán FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Bryan Colula'nin Mazatlán FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bryan Colula Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bryan Colula isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Bryan Colula Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bryan Colula futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında América Premier

1 Ocak 2016 yılında Venados FC

31 Aralık 2016 yılında América Premier

1 Temmuz 2017 yılında Necaxa

30 Haziran 2018 yılında América Premier

1 Temmuz 2018 yılında Oaxaca

31 Aralık 2018 yılında América Premier

1 Ocak 2019 yılında Venados FC

30 Haziran 2019 yılında América Premier

1 Temmuz 2019 yılında Zacatepec

31 Aralık 2019 yılında América Premier

1 Ocak 2020 yılında Club Tijuana

31 Aralık 2020 yılında América

1 Temmuz 2021 yılında Mazatlán FC

Bryan Colula Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bryan Colula şuan Mazatlán FC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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