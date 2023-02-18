Ariel Nahuelpan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ariel Nahuelpan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ariel Nahuelpan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ariel Nahuelpan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ariel Nahuelpan 15 Ekim 1987 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Arjantin,Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Ariel Geraldo Nahuelpán Osten şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ariel Nahuelpan Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini M.S.C. Management yapmaktadır. Ariel Nahuelpan, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mazatlán FC futbol takımında oynamaktadır. Mazatlán FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ariel Nahuelpan'nin Mazatlán FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ariel Nahuelpan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/arielnahuelpanok/

Ariel Nahuelpan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ariel Nahuelpan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Ariel Nahuelpan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ariel Nahuelpan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2005 yılında Nueva Chicago

1 Temmuz 2008 yılında Coritiba FC

1 Ağu 2010 yılında Racing

1 Ocak 2012 yılında LDU Quito

20 Ocak 2013 yılında Barcelona SC

30 Haziran 2013 yılında LDU Quito

10 Temmuz 2013 yılında UNAM Pumas

21 Ocak 2014 yılında Tigre

30 Haziran 2014 yılında UNAM Pumas

17 Temmuz 2014 yılında Pachuca

1 Temmuz 2016 yılında Internacional

14 Mart 2017 yılında Barcelona SC

22 Ocak 2019 yılında Club Tijuana

6 Ocak 2020 yılında Querétaro FC

30 Haziran 2020 yılında Club Tijuana

21 Ağu 2020 yılında Kulüpsüz

3 Kasım 2020 yılında Peñarol

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

15 Şubat 2022 yılında Querétaro FC

1 Ocak 2023 yılında Mazatlán FC

Ariel Nahuelpan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ariel Nahuelpan şuan Mazatlán FC takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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