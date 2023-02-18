Nestor Vidrio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nestor Vidrio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nestor Vidrio kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nestor Vidrio ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nestor Vidrio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nestor Vidrio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nestor Vidrio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nestor Vidrio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nestor Vidrio 22 Mart 1989 tarihinde Guadalajara şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Néstor Vicente Vidrio Serrano şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nestor Vidrio Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JEP Sports Management yapmaktadır. Nestor Vidrio, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mazatlán FC futbol takımında oynamaktadır. Mazatlán FC takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Nestor Vidrio'nin Mazatlán FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nestor Vidrioboyu ve yaşı kaç

Nestor Vidrio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nestor Vidrio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Nestor Vidrio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nestor Vidrio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Atlas

1 Ocak 2012 yılında Pachuca

1 Temmuz 2013 yılında Chivas

1 Temmuz 2015 yılında Dorados Sinaloa

30 Haziran 2016 yılında Chivas

1 Temmuz 2016 yılında FC Juárez

31 Aralık 2016 yılında Chivas

1 Ocak 2017 yılında Cimarrones

30 Haziran 2017 yılında Chivas

1 Temmuz 2017 yılında ara verdi

1 Ocak 2018 yılında Chivas

2 Ocak 2018 yılında Leones Negros

1 Ocak 2019 yılında Puebla FC

1 Ocak 2021 yılında Mazatlán FC

Nestor Vidrio kimdir

Nestor Vidrio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nestor Vidrio şuan Mazatlán FC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Nestor Vidrio Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Meksika U23 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Nestor Vidrio nereli

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