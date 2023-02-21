Andriy Klishchuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andriy Klishchuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andriy Klishchuk kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Andriy Klishchuk ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Andriy Klishchuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andriy Klishchuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andriy Klishchuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andriy Klishchuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andriy Klishchuk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andriy Klishchuk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andriy Klishchuk 3 Temmuz 1992 tarihinde Izmail, Odesa Oblast şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Кліщук Андрій Андрійович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andriy Klishchuk Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PHENOMENON Sports Management yapmaktadır. Andriy Klishchuk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kryvbas Kryvyi Rig futbol takımında oynamaktadır. Kryvbas Kryvyi Rig takımına 4 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Andriy Klishchuk'nin Kryvbas Kryvyi Rig ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Andriy Klishchuk Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/andrey_klishchuk/

Andriy Klishchuk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andriy Klishchuk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Andriy Klishchuk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andriy Klishchuk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Chornomorets II

1 Temmuz 2010 yılında Chornomorets 2

1 Ocak 2012 yılında Girnyk-Sport

22 Temmuz 2016 yılında PFK Sumy

28 Şubat 2017 yılında Nyva Vinnytsya

13 Şubat 2018 yılında Naftovyk

1 Temmuz 2018 yılında SK Dnipro-1

3 Ağustos 2020 yılında Kulüpsüz

3 Mart 2021 yılında Krystal Kherson

29 Temmuz 2021 yılında Girnyk-Sport

15 Ocak 2022 yılında Ingulets

4 Temmuz 2022 yılında Kryvbas

Andriy Klishchuk kimdir

Andriy Klishchuk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andriy Klishchuk şuan Kryvbas Kryvyi Rig takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dunay Izmail (2004-2007), Monolit Illichivsk (2008-2009)

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Andriy Klishchuk nereli

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