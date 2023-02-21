Vitaliy Vernydub kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vitaliy Vernydub Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vitaliy Vernydub adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vitaliy Vernydub Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vitaliy Vernydub 17 Ekim 1987 tarihinde Zaporizhya şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Вернидуб Віталій Юрійовіч şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vitaliy Vernydub Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vitaliy Vernydub, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kryvbas Kryvyi Rig futbol takımında oynamaktadır. Kryvbas Kryvyi Rig takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vitaliy Vernydub'nin Kryvbas Kryvyi Rig ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vitaliy Vernydub Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vitaliy Vernydub isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Vitaliy Vernydub Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vitaliy Vernydub futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Zaporizhya II

1 Ocak 2007 yılında Kryvbas

30 Haziran 2007 yılında Zaporizhya II

1 Temmuz 2007 yılında Metalurg Z.

1 Ocak 2012 yılında Zorya Luhansk

1 Temmuz 2015 yılında FK Qabala

1 Temmuz 2018 yılında Zorya Luhansk

1 Temmuz 2022 yılında Kryvbas

Vitaliy Vernydub Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vitaliy Vernydub şuan Kryvbas Kryvyi Rig takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Vitaliy Vernydub Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ukrayna takımında 6 numaralı formasıyla 18 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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