Jean Morel Poe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jean Morel Poe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jean Morel Poe kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jean Morel Poe ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jean Morel Poe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jean Morel Poe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jean Morel Poe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jean Morel Poe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jean Morel Poe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jean Morel Poe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jean Morel Poe 15 Aralık 1996 tarihinde Abidjan şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Fildişi Sahili uyrukludur.Gerçek adı da Jean-Morel Poé şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jean Morel Poe Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Yauheni Haiduk yapmaktadır. Jean Morel Poe, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kryvbas Kryvyi Rig futbol takımında oynamaktadır. Kryvbas Kryvyi Rig takımına 22 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Jean Morel Poe'nin Kryvbas Kryvyi Rig ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jean Morel Poe Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jean_morel_poe/

Jean Morel Poe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jean Morel Poe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Jean Morel Poe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jean Morel Poe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Mart 2017 yılında ASEC Mimosas

4 Ağustos 2018 yılında Torpedo Zhodino

31 Aralık 2018 yılında ASEC Mimosas

1 Ocak 2019 yılında Torpedo Zhodino

28 Mart 2020 yılında Smolevichi

30 Haziran 2020 yılında Torpedo Zhodino

8 Temmuz 2020 yılında Neman Grodno

21 Ocak 2021 yılında Dinamo Minsk

11 Ocak 2022 yılında Ismaily

22 Eylül 2022 yılında Kryvbas

30 Haziran 2023 yılında Ismaily

Jean Morel Poe kimdir

Jean Morel Poe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jean Morel Poe şuan Kryvbas Kryvyi Rig takımında oynamakta ve 79 numaralı formayı giymektedir.

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Jean Morel Poe nereli

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