Klim Prykhodko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Klim Prykhodko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Klim Prykhodko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Klim Prykhodko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Klim Prykhodko 9 Şubat 2000 tarihinde Kryvyi Rig, Dnipropetrovsk Oblast şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Приходько Клім Геннадійович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Klim Prykhodko Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Klim Prykhodko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kryvbas Kryvyi Rig futbol takımında oynamaktadır. Kryvbas Kryvyi Rig takımına 7 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Klim Prykhodko'nin Kryvbas Kryvyi Rig ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Klim Prykhodko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Klim Prykhodko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Klim Prykhodko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Klim Prykhodko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Temmuz 2017 yılında Dynamo Kyiv U19

1 Ocak 2018 yılında Shakhtar U19

1 Temmuz 2019 yılında Shakhtar II

27 Şubat 2020 yılında Vorskla II

30 Haziran 2020 yılında Shakhtar II

4 Temmuz 2020 yılında FK Mariupol

30 Eylül 2020 yılında Shakhtar II

1 Temmuz 2021 yılında Shakhtar D.

30 Temmuz 2021 yılında Kryvbas

30 Haziran 2022 yılında Shakhtar D.

7 Ocak 2023 yılında Kryvbas

Klim Prykhodko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Klim Prykhodko şuan Kryvbas Kryvyi Rig takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Klim Prykhodko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Dnipro Dnipropetrovsk (2013-2015), Dynamo Kyiv (2016-2017)

Ukrayna U19 takımında 13 numaralı formasıyla 6 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Ukrayna U18 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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