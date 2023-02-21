Maksym Lunyov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksym Lunyov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maksym Lunyov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maksym Lunyov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maksym Lunyov 22 Mayıs 1998 tarihinde Nikopol, Dnipropetrovsk Oblast şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Луньов Максим Сергійович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maksym Lunyov Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Maksym Lunyov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kryvbas Kryvyi Rig futbol takımında oynamaktadır. Kryvbas Kryvyi Rig takımına 5 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Maksym Lunyov'nin Kryvbas Kryvyi Rig ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Maksym Lunyov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/m.lunev/

Maksym Lunyov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maksym Lunyov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maksym Lunyov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maksym Lunyov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Dnipro U19

1 Temmuz 2016 yılında Dnipro II

1 Ocak 2017 yılında Dnipro

1 Temmuz 2017 yılında Zorya Luhansk

5 Ocak 2023 yılında Kryvbas

Maksym Lunyov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maksym Lunyov şuan Kryvbas Kryvyi Rig takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Maksym Lunyov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Nikopol-98 (2008), Elektrometalurg-NZF Nikopol (2009-2011), Dnipro Dnipropetrovsk (2011-2015)

Ukrayna U21 takımında 7 numaralı formasıyla 5 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 0 gol atmıştır.

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