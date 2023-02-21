Dmytro Khomchenovskyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmytro Khomchenovskyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dmytro Khomchenovskyi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dmytro Khomchenovskyi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dmytro Khomchenovskyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmytro Khomchenovskyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dmytro Khomchenovskyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmytro Khomchenovskyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dmytro Khomchenovskyi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dmytro Khomchenovskyi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dmytro Khomchenovskyi 16 Nisan 1990 tarihinde Ugledar, Donetsk Oblast şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Хомченовський Дмитро Геннадійович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dmytro Khomchenovskyi Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dmytro Khomchenovskyi, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kryvbas Kryvyi Rig futbol takımında oynamaktadır. Kryvbas Kryvyi Rig takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dmytro Khomchenovskyi'nin Kryvbas Kryvyi Rig ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dmytro Khomchenovskyi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dmytro Khomchenovskyi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Dmytro Khomchenovskyi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dmytro Khomchenovskyi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Olimpik Donetsk

1 Mart 2010 yılında Kryvbas

31 Aralık 2010 yılında Olimpik Donetsk

1 Ocak 2011 yılında Zorya Luhansk

31 Ağustos 2015 yılında Ponferradina

1 Temmuz 2016 yılında Jagiellonia

22 Şubat 2018 yılında Ural

27 Nisan 2018 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2018 yılında Zorya Luhansk

1 Temmuz 2022 yılında Kryvbas

Dmytro Khomchenovskyi kimdir

Dmytro Khomchenovskyi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dmytro Khomchenovskyi şuan Kryvbas Kryvyi Rig takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Olimpik Donetsk

Dmytro Khomchenovskyi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ukrayna takımında 15 numaralı formasıyla 14 Ağustos 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Ukrayna U21 takımında 10 numaralı formasıyla 9 Ağustos 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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Dmytro Khomchenovskyi nereli

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