Denys Ustymenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denys Ustymenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denys Ustymenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denys Ustymenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denys Ustymenko 12 Nisan 1999 tarihinde Dergachi, Kharkiv Oblast şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Устименко Денис Олегович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denys Ustymenko Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer Career yapmaktadır. Denys Ustymenko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kryvbas Kryvyi Rig futbol takımında oynamaktadır. Kryvbas Kryvyi Rig takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Denys Ustymenko'nin Kryvbas Kryvyi Rig ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Denys Ustymenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denys Ustymenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Denys Ustymenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denys Ustymenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Metalurg U19

1 Temmuz 2015 yılında PFK Stal U19

1 Temmuz 2017 yılında PFK Stal II

18 Temmuz 2018 yılında Oleksandriya II

1 Ağustos 2020 yılında FK Oleksandriya

1 Temmuz 2022 yılında Kryvbas

Denys Ustymenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denys Ustymenko şuan Kryvbas Kryvyi Rig takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Denys Ustymenko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

KhTZ Kharkiv (2011-2012), Metalurg Donetsk (2012-2015)

Ukrayna U20 takımında 18 numaralı formasıyla 19 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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