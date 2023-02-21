Roman Debelko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roman Debelko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roman Debelko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roman Debelko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roman Debelko 8 Ağustos 1993 tarihinde Sopiv, Ivano-Frankivsk Oblast şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Дебелко Роман Миколайович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roman Debelko Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FAMK Group yapmaktadır. Roman Debelko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kryvbas Kryvyi Rig futbol takımında oynamaktadır. Kryvbas Kryvyi Rig takımına 22 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Roman Debelko'nin Kryvbas Kryvyi Rig ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Roman Debelko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roman Debelko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Roman Debelko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roman Debelko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2013 yılında Banants

30 Haziran 2013 yılında Metalurg U19

1 Temmuz 2014 yılında Kulüpsüz

27 Nisan 2015 yılında Stal D.

1 Temmuz 2017 yılında Karpaty

15 Şubat 2018 yılında FCI Levadia

31 Aralık 2018 yılında Karpaty

19 Haziran 2019 yılında Riga

15 Ocak 2021 yılında Soligorsk

22 Temmuz 2021 yılında Kryvbas

Roman Debelko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roman Debelko şuan Kryvbas Kryvyi Rig takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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