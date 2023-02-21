Volodymyr Yakimets kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Volodymyr Yakimets Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Volodymyr Yakimets adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Volodymyr Yakimets Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Volodymyr Yakimets 3 Mart 1998 tarihinde Livchytsi, Lviv Oblast şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Якімець Володимир Іванович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Volodymyr Yakimets Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Volodymyr Yakimets, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kryvbas Kryvyi Rig futbol takımında oynamaktadır. Kryvbas Kryvyi Rig takımına 16 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Volodymyr Yakimets'nin Kryvbas Kryvyi Rig ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Volodymyr Yakimets Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/v.yakimets24/

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Volodymyr Yakimets Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Volodymyr Yakimets isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Volodymyr Yakimets Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Volodymyr Yakimets futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Shakhtar II

24 Temmuz 2019 yılında Karpaty

7 Ekim 2020 yılında Kulüpsüz

30 Ekim 2020 yılında PFC Lviv

16 Ağustos 2022 yılında Kryvbas

Volodymyr Yakimets Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Volodymyr Yakimets şuan Kryvbas Kryvyi Rig takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Volodymyr Yakimets Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ukrayna U21 takımında 21 numaralı formasıyla 16 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Ukrayna U19 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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